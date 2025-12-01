Дроны-камикадзе ВСУ ударили по территории крупной российской компании

Богомаз: Мужчина пострадал при атаке ВСУ по территории «Мираторга» под Брянском

В Брянской области дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию крупной российской агропромышленной компании «Мираторг» в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате пострадал водитель предприятия. С осколочными ранениями мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Кроме того, осколками оказался поврежден «УАЗ».

Ранее сообщалось о мощном взрыве в дагестанском Каспийске. В результате него на парковке оказались задеты десятки автомобилей, а ударная волна выбила более 30 окон в жилой многоэтажке. Позже власти региона сообщили об атаке беспилотников ВСУ. В ходе налета пострадала 12-летняя девочка. Ребенок получил легкое непроникающее ранение грудной клетки.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 32 дронов над 11 регионами в ночь на 1 декабря. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

