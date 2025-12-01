Наука и техника
16:30, 1 декабря 2025

Герой России назвал глупостью разговоры о колонизации Марса

Иван Потапов
Фото: NASA / JPL-Caltech/MSSS / Handout / Reuters

Сейчас не время говорить о колонизации Марса человеком. Об этом РИА Новости заявил Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

«Изучать Марс надо, думать о пилотируемых экспедициях к Марсу надо, но человеку на Марсе сегодня делать нечего. И говорить о колонизации Марса — это глупость», — заявил российский космонавт.

По его мнению, в настоящее время у человечества нет необходимых для колонизации Марса технологий, касающихся, в частности, медицинских препаратов для повышения выживаемости в марсианских условиях.

Среди препятствий к колонизации Марса прямо сейчас космонавт отметил дороговизну миссии, отсутствие соответствующих пилотируемого корабля и многоразовой ракеты, а также продолжительность полета к планете.

В марте 2025-го американский бизнесмен Илон Маск в интервью телеканалу Fox News заявил, что независимое от Земли поселение на Марсе может появиться через 20-30 лет.

В феврале того же года издание ArsTechnica со ссылкой на исследовательскую организацию Quilty Space сообщило, что у компании SpaceX найдутся деньги для колонизации Марса.

