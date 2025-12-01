Из жизни
02:00, 1 декабря 2025Из жизни

Годами совращавшую школьников младше 16 лет учительницу приговорили к четырем годам тюрьмы

В Канаде учительница годами совращала учеников и получила четыре года тюрьмы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Darren Pittman / Reuters

В Канаде 41-летнюю учительницу из провинции Онтарио приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение трех учеников, двое из которых были младше 16 лет. Об этом сообщает The Peterborough Examiner.

Келли-Энн Дженнингс из города Питерборо оказалась за решеткой в начале сентября 2024 года. Женщина работала в католической школе имени Антония Великого с 2016 года. В общей сложности ей предъявили 18 обвинений. Среди прочего, ее подозревали в сексуальных домогательствах, совращении и изнасиловании малолетних, а также в изготовлении и хранении детской порнографии. Позже обвинения в изнасилованиях были сняты.

Тем не менее следователям удалось доказать, что женщина на протяжении нескольких лет совращала троих школьников, используя мессенджеры. Она отправляла им свои фото в обнаженном виде, видеозаписи своей мастурбации и просила того же в ответ. Двоим пострадавшим на момент начала домогательств учительницы было 15 лет. Свое поведение Дженнингс оправдывала изменами мужа и употреблением алкогольных напитков на фоне стресса.

В начале ноября она призналась в сексуальных домогательствах к малолетним, предоставлении им порнографических материалов, изготовлении и хранении детской порнографии. 27 ноября суд приговорил Дженнингс к четырем годам тюрьмы. Ее пожизненно внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Кроме того, бывшая учительница будет обязана сдать в полицейскую базу данных образец своей ДНК.

Ранее учительница из Австралии призналась в совращении 15-летнего подростка в 2024 году. Женщина несколько раз изнасиловала пострадавшего.

