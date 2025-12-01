Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 1 декабря 2025Из жизни

Мужчина отказался платить проститутке за секс и попал в тюрьму за изнасилование

В Австралии мужчина отказался платить проститутке и попал в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В Австралии мужчина заказал услуги проститутки, отказался платить ей после секса и попал в тюрьму за изнасилование. Об этом сообщает Canberra CityNews.

Секс-работница пожаловалась в полицию на 30-летнего клиента в октябре. К 5 ноября правоохранители установили личность нарушителя и отправились к нему домой в пригород Канберры Харрисон, округ Гангалин. На месте выяснилось, что мужчина уже переехал. При этом он находился под следствием за некое преступление, был отпущен под залог и не имел права менять место жительства.

Задержать преступника удалось только в четверг, 27 ноября, в пригороде Дикин. Ему предъявили обвинение в совершении полового акта без согласия второго участника.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган выгнала проститутку и ее клиента, которые занялись сексом у нее во дворе. Пара подъехала на автомобиле прямо под окна дома женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всего два дня». Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в этом году

    Московский ноябрь занял строчку среди рекордно теплых

    Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы

    В деле о расправе над депутатом Рады в Подмосковье появились новые детали

    Microsoft не смогла ускорить Windows

    Родители жениха узнали о нестандартной сексуальной жизни будущих сватов и сбежали

    Турист пошел за наркотиками и был найден бездыханным с ножом в спине

    В России призвали ввести одну меру против агрессивных подростков

    В России допустили исчезновение сотен малых городов

    Подорожание кофе в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости