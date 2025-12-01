Мужчина отказался платить проститутке за секс и попал в тюрьму за изнасилование

В Австралии мужчина заказал услуги проститутки, отказался платить ей после секса и попал в тюрьму за изнасилование. Об этом сообщает Canberra CityNews.

Секс-работница пожаловалась в полицию на 30-летнего клиента в октябре. К 5 ноября правоохранители установили личность нарушителя и отправились к нему домой в пригород Канберры Харрисон, округ Гангалин. На месте выяснилось, что мужчина уже переехал. При этом он находился под следствием за некое преступление, был отпущен под залог и не имел права менять место жительства.

Задержать преступника удалось только в четверг, 27 ноября, в пригороде Дикин. Ему предъявили обвинение в совершении полового акта без согласия второго участника.

