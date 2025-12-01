Раскрыт итог по громкому делу о расправе над депутатом Ильей Кивой

Расследование убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Кивы завершено

Расследование о расправе над бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой завершено. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на адвокатов Артура Путукяна и Владимира Сазбандяна, защищающих обвиняемого в пособничестве этому преступлению бизнесмена Араика Амирханяна.

По данным канала, все материалы переданы в суд.

По словам Путукяна, защита фигуранта считает окончание предварительного расследования преждевременным. Он сказал, что не все необходимые следственные действия по уголовному делу были произведены. Адвокат отметил, что собранные косвенные доказательства недостаточны для передачи дела в суд.

Адвокаты уточнили, что из данных Амирханяном доказательств подтвердилась только часть, а другие требовали более тщательной проверки. Защитники считают, что следователи упустили эти несоответствия. Кроме того, по их словам, правоохранители решили назначить их подзащитного виновным, игнорируя доводы против. «Обвиняемый намерен реализовать свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», — заявил Путукян.

Ранее сообщалось, что 6 декабря 2023 года экс-депутату Верховной Рады Илье Киве выстрелили в голову из пистолета.