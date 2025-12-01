Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:16, 1 декабря 2025Наука и техника

Стал известен неочевидный фактор развития аутизма у детей

JCEM: Гормональные сбои до беременности повышают риск развития аутизма у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Длительные нарушения работы щитовидной железы у женщины еще до наступления беременности могут существенно повышать риск развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. К такому выводу пришли исследователи Университета имени Бен-Гуриона в Негеве, чья работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые проанализировали более 51 тысячи случаев рождения детей, сопоставив данные о гормональном фоне матерей с последующими диагнозами РАС у их потомства.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Выяснилось, что само по себе нарушение гормонов во время беременности, если оно обнаружено впервые и эффективно корректируется, не увеличивает риск развития расстройств. Но если сбой в выработке тиреоидных гормонов возник еще до беременности и сохранялся по меньшей мере один или два триместра, вероятность развития РАС у ребенка возрастала более чем вдвое.

Особенно сильная связь наблюдалась при сниженной функции щитовидной железы — состоянии, при котором организм будущей матери недополучает гормоны, критически важные для формирования мозга плода. Авторы подчеркивают: именно продолжительность и необратимость дисфункции, а не сам факт ее наличия, оказываются ключевым фактором риска.

Исследователи делают вывод, что регулярный контроль гормонов щитовидной железы до и во время беременности — важная мера, способная снизить вероятность развития РАС у детей. Работа подчеркивает необходимость точной диагностики и своевременного лечения даже «незначительных» нарушений, которые женщины могут даже не ощущать.

Ранее ученые заявили, что убедительных доказательств связи между приемом парацетамола во время беременности и риском развития аутизма у детей нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Кайли Дженнер снялась в наряде с глубоким декольте

    Раскрыта дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве

    Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине

    Желающим похудеть людям подсказали простое правило «80/20»

    Трамп высказался о переговорах с Киевом по новому плану урегулирования

    Умеров анонсировал консультации по урегулированию после переговоров в США

    Считавшуюся утерянной более 400 лет картину Рубенса продали на аукционе

    Российское посольство заявило о давлении США на Турцию

    Киев подтвердил участие в атаках на танкеры у побережья Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости