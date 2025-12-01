Трамп прокомментировал приказ Хегсета «добивать выживших»

Трамп заявил, что изучит приказ Хегсета добивать выживших у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что проверить информацию о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. Его слова передает РИА Новости.

«Мы изучим это», — сказал американский лидер при общении с журналистами.

При этом Трамп пояснил, что сам не отдавал таких приказов, однако полностью доверяет словам Хегсета, который, по его словам, не давал подобных указаний.

О том, что глава Пентагона отдал соответствующий приказ, со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По ее информации, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар, чтобы добить выживших якобы в «соответствии с инструкциями» шефа Пентагона.

После этого Хегсет обвинил средства массовой информации в распространении «сфабрикованных и подстрекательских» данных с целью дискредитировать американских военных, «сражающихся за защиту родины».