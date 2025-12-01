Силовые структуры
В деле о расправе над депутатом Рады в Подмосковье появились новые детали

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Защита Араика Амирханяна, который является единственным обвиняемым в расправе над бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой в Подмосковье, просит рассмотреть его дело с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена – Артура Путукяна.

Расследование дела уже завершено. В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами.

О расправе над Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. Его без признаков жизни нашли возле отеля в Подмосковье, на правом виске была резаная рана.

Спустя полтора года сотрудники силовых структур задержали Араика Амирханяна. Следствие полагает, что он следил за экс-депутатом Рады и передавал данные о его местонахождении Службе безопасности Украины. Ему вменяют пособничество в расправе и незаконный оборот оружия.

Сам бизнесмен уверен, что его подставили. Он не признает вину ни по делу о расправе над Кивой, ни по делу о даче взятки – за последнее он получил шесть лет колонии еще в начале лета. Сейчас Амирханян находится в СИЗО.

