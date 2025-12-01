В МИД России оценили влияние отставки главы офиса Зеленского на будущее Залужного

Мирошник: Отставка Ермака может повлиять на политическое будущее Залужного

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» оценил влияние отставки экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на политическое будущее бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного.

По мнению дипломата, дальнейшая расстановка сил определится тем, что последует за уходом Ермака, поскольку тот был знаковой фигурой для украинской системы, на которую опирался президент.

Мирошник также напомнил, что недавно Ермак ездил к Залужному в попытке встроить его в эту систему и таким образом нейтрализовать основного конкурента на потенциальных выборах.

Посол отметил, что в политическом развитии Украины возможны варианты, когда президент останется зицпредседателем, или же различные силы начнут тянуть ситуацию в свою сторону, почувствовав слабину власти.

«Соответственно, по-разному будут организованы и будут выглядеть перспективы появления там Залужного и его возможность участия в этих [избирательных] процессах. Но британцы будут ставить на эту лошадь, или, по крайней мере, попытаются его интегрировать в эти процессы. Судя по медийной активности Залужного», — предположил Мирошник.

Британский телеканал Sky News ранее предположил, что увольнение обладавшего огромной властью Ермака способно нанести удар по авторитету Зеленского. «Этот драматический шаг произошел в наихудшее время для Украины, находящейся под российскими ударами и американским давлением», — отметили журналисты.