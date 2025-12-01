Ведущим вузам России объявили предостережения. Что за нарушения там нашли?

Рособрнадзор вынес предостережения СПбГУ и МЛГУ из-за нормативных актов

Рособрнадзор объявил предостережения ведущим российским вузам. Решение ведомства обнародовано в понедельник, 1 декабря.

В список учебных учреждений вошли Санкт-Петербургский государственный и Московский государственный лингвистический университеты (СПбГУ и МГЛУ соответственно). Также предостережение было направлено Волгоградскому государственному аграрному университету (ВолГАУ).

Главное здание СПбГУ. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Что стало причиной таких предостережений?

Уточняется, что претензии Рособрнадзора связаны с нормативными актами вузов. Некоторые из них противоречат федеральному законодательству.

В частности, в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий отмечается, что предостережение в отношении СПбГУ вынесено после проверки, проведенной с 5 по 18 ноября. Установлено, что там были приняты нормативные акты «не в соответствии с законодательством Российской Федерации». Речь идет о правилах обучения, прописанных для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

К МГЛУ направлено предостережение после проверки соблюдения обязательных требований безопасности. Ее провели с 10 по 20 ноября. Университет принял с нарушениями регламент, касающийся перевода студентов на разные программы и в другие организации.

ВолГАУ, в свою очередь, не предоставило некоторым гражданам право зачисления «на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», хотя те соблюли важное условие — успешно прошли вступительные экзамены и имели равные шансы с остальными абитуриентами. Помимо этого, отмечается, что из университета отчисляют студентов по основаниям, не предусмотренным законом.

Московский государственный лингвистический университет. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Какое значение имеет предостережение от Рособрнадзора?

Предостережение со стороны Рособрнадзора является официальным уведомлением о недопустимости нарушений законодательства в сфере образования. Подобная мера в целом носит профилактический характер. Также она не влечет за собой ограничений, однако является сигналом о возможных рисках.

Насколько известно, предостережения предшествуют внеплановым проверкам или предписаниям.

Главная цель предостережения Рособрнадзора — обеспечение прозрачности образовательного процесса и соблюдение стандартов. Подобные проверки и уведомления могут коснуться любого вуза страны.

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

В числе вузов с предостережениями от Рособрнадзора оказались МГУ и «Высшая школа экономики»

В сентябре Рособрнадзор также объявил предостережения Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана и Медицинскому институту имени М.С. Зернова.

Тогда из Единого реестра контрольных мероприятий в описании следовало, что МГУ не предоставил оператору реестра сведения о дипломе о высшем образовании, который был выдан в 2006 году. В требованиях к вузу говорилось, что он обязан предоставить соответствующие данные оператору информационной системы.

Незадолго до этого Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам России. Среди вузов, попавших в список, был Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС.

В тот же момент надзорный орган предупредил образовательные учреждения о недопустимости нарушения обязательных требований. Рособрнадзор предложил меры по обеспечению их соблюдения в рамках надзора в сфере образования.

