Выявлена неочевидная причина ухудшения памяти у пожилых

JCSM: Сочетание бессонницы и апноэ ухудшает память у женщин пожилого возраста

Пожилые женщины, страдающие одновременно бессонницей и обструктивным апноэ сна, демонстрируют заметно худшую вербальную память, чем те, у кого диагностировано только апноэ. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM), показало: сочетание двух нарушений сна (COMISA) «стирает» традиционное преимущество женщин в словесной памяти и может указывать на недооцененный путь к когнитивному ухудшению и повышенному риску деменции.

В исследовании приняли участие 110 человек в возрасте 65–83 лет с подтвержденным апноэ сна. Около 37 процентов участников также имели симптомы хронической бессонницы, и именно у женщин эта комбинация связана со снижением памяти — даже после учета возраста, образования, веса и тяжести апноэ. По словам авторов, у женщин с COMISA отмечено меньшее количество сна в фазе быстрого движения глаз, что может объяснять повышенную чувствительность мозга к нарушениям сна.

Исследователи подчеркивают: женщины чаще сталкиваются с бессонницей и реже получают диагноз «апноэ сна», поэтому ранняя диагностика и лечение COMISA могут стать важным шагом в уменьшению риска когнитивного снижения и болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что апноэ сна почти вдвое повышает риск болезни Паркинсона.