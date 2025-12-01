Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:58, 1 декабря 2025Наука и техника

Выявлена неочевидная причина ухудшения памяти у пожилых

JCSM: Сочетание бессонницы и апноэ ухудшает память у женщин пожилого возраста
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Пожилые женщины, страдающие одновременно бессонницей и обструктивным апноэ сна, демонстрируют заметно худшую вербальную память, чем те, у кого диагностировано только апноэ. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM), показало: сочетание двух нарушений сна (COMISA) «стирает» традиционное преимущество женщин в словесной памяти и может указывать на недооцененный путь к когнитивному ухудшению и повышенному риску деменции.

В исследовании приняли участие 110 человек в возрасте 65–83 лет с подтвержденным апноэ сна. Около 37 процентов участников также имели симптомы хронической бессонницы, и именно у женщин эта комбинация связана со снижением памяти — даже после учета возраста, образования, веса и тяжести апноэ. По словам авторов, у женщин с COMISA отмечено меньшее количество сна в фазе быстрого движения глаз, что может объяснять повышенную чувствительность мозга к нарушениям сна.

Исследователи подчеркивают: женщины чаще сталкиваются с бессонницей и реже получают диагноз «апноэ сна», поэтому ранняя диагностика и лечение COMISA могут стать важным шагом в уменьшению риска когнитивного снижения и болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что апноэ сна почти вдвое повышает риск болезни Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские объединялись против Наполеона, Гитлера и Долиной». Как певицу хейтят за дело с квартирой и припоминают ей старые скандалы

    Пригожин прокомментировал флешмоб против Долиной

    Дмитриев назвал причину «суицида» ЕС

    Макрон отказался «читать нотации» Украине

    Москвичей предупредили о грядущем потеплении

    Возможность нападения НАТО на Россию оценили

    Подсчитано число оспоренных по «схеме Долиной» сделок

    На Западе отреагировали на слова адмирала НАТО об ударе по России

    Фон дер Ляйен сделала объявление о переговорах по Украине

    Назван самый вредный вид кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости