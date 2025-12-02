Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 2 декабря 2025Россия

Россиянину продали ядовитый и смертельно опасный товар в супермаркете

В Краснодарском крае мужчине продали ядовитую рыбу под видом скумбрии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bilal Kocabas / Shutterstock / Fotodom

В супермаркете Краснодарского края покупателю продали ядовитый и смертельно опасный товар — рыбу, пропитанную ядом тетродотоксином. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По информации издания, опасный продукт мужчине продали под видом скумбрии, но россиянин засомневался в покупке сразу после начала разморозки — вид рыбы отличался от привычного. Оказалось, что вместо представителя съедобного вида тот купил замороженного иглобрюха. Россиянин пожаловался в прокуратуру, сотрудники надзорного органа обязали продавца проверить весь ассортимент супермаркета.

«Прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом», — сообщили в прокуратуре региона. Как ядовитая рыба оказалась на полке магазина, не уточняется. Противоядия от тетродотоксина не существует, смертельная доза для человека составляет около одного миллиграмма.

Ранее сообщалось, что четверо взрослых и двое детей отравились газом в городе Орске Оренбургской области.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok