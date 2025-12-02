Россиянину продали ядовитый и смертельно опасный товар в супермаркете

В Краснодарском крае мужчине продали ядовитую рыбу под видом скумбрии

В супермаркете Краснодарского края покупателю продали ядовитый и смертельно опасный товар — рыбу, пропитанную ядом тетродотоксином. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По информации издания, опасный продукт мужчине продали под видом скумбрии, но россиянин засомневался в покупке сразу после начала разморозки — вид рыбы отличался от привычного. Оказалось, что вместо представителя съедобного вида тот купил замороженного иглобрюха. Россиянин пожаловался в прокуратуру, сотрудники надзорного органа обязали продавца проверить весь ассортимент супермаркета.

«Прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом», — сообщили в прокуратуре региона. Как ядовитая рыба оказалась на полке магазина, не уточняется. Противоядия от тетродотоксина не существует, смертельная доза для человека составляет около одного миллиграмма.

