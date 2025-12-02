На свадьбу приполз крупный питон

В индийском городе Мудбидри, штат Карнатака, крупный питон приполз в автобус, ехавший на свадьбу. Об этом сообщает издание Mangalore Today.
Змею заметили в салоне, когда во время остановки водитель осматривал автобус, в котором ехали молодожены и их родственники. Местные жители помогли им связаться со специалистом, способным справиться с проблемой.
Вскоре на место происшествия прибыл профессиональный змеелов. Он извлек питона, который отдыхал в автобусе, и вывез его в безопасное место.
Ранее сообщалось, что питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Мужчине удалось отбиться от змеи ершиком.