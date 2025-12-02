Названа возможная программа визита Уиткоффа в Москву

Эксперт по этикету Холгова: Уиткоффа могут отвезти в отель или сразу на встречу

Программа визита такого лица, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, согласовывается заранее протокольными службами, рассказала «Ленте.ру» эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. Она предположила, что Уиткоффа также могут отвезти в отель и пригласить на обед.

«Высоких гостей всегда встречают разные лица. В идеале это должен быть кто-то равный по статусу, но так получается не всегда. Например, когда глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Монголию, его встречал президент», — рассказала Холгова.

По ее словам, программа визита заранее составляется и согласовывается протокольными службами двух сторон: принимающая сторона — предлагает, сторона гостя — соглашается или нет.

«После прибытия гостя могут отвезти в отель в случае, если переговоры запланированы на следующий день. А могут и сразу на переговоры. Хорошим тоном считается запланировать обед в честь прибывшей стороны. А если визит не однодневный, в протокольной практике часто принят ответный обед, который уже устраивает гость», — поделилась эксперт.

Ранее сообщалось, что предполагаемый самолет спецпосланника президента США приземлился в Москве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа должна начаться в 17:00.