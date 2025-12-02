Путин рассказал о попытках ВСУ ударить по российским портам и ответе на них

Путин: ВСУ и раньше пытались наносить удары по российским портам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и раньше пытались наносить удары по российским портам. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, Россия не начинала подобные операции, а именно отвечала на атаки со стороны Украины аналогичными ударами. «Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ответные удары российских войск наносились по судам, которые доставляли на Украину военную технику и оборудование, а также боеприпасы. «И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки», — добавил президент.

В беседе с представителями СМИ глава государства также анонсировал ответные меры на пиратские атаки Украины на российские танкеры в Черном море. По его словам, Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и заходящим в них судам.

Ранее власти Турции сообщили об ударе по приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга танкеру Midvolga 2. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту находились 13 членов экипажа.