Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:26, 2 декабря 2025Россия

Путин рассказал о попытках ВСУ ударить по российским портам и ответе на них

Путин: ВСУ и раньше пытались наносить удары по российским портам
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и раньше пытались наносить удары по российским портам. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, Россия не начинала подобные операции, а именно отвечала на атаки со стороны Украины аналогичными ударами. «Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ответные удары российских войск наносились по судам, которые доставляли на Украину военную технику и оборудование, а также боеприпасы. «И мы попадали именно туда, куда хотели, о чем свидетельствуют вторичные взрывы, которые мы наблюдали с помощью воздушной разведки», — добавил президент.

В беседе с представителями СМИ глава государства также анонсировал ответные меры на пиратские атаки Украины на российские танкеры в Черном море. По его словам, Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам и заходящим в них судам.

Ранее власти Турции сообщили об ударе по приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга танкеру Midvolga 2. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту находились 13 членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok