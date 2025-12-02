Россиян призвали готовиться к скачку инфляции. Рост цен начнется уже в начале следующего года

Первый зампред ВТБ Пьянов: Пика инфляции в РФ стоит ждать в начале 2026 года

В следующем году с большой долей вероятности ожидается пиковый рост потребительских цен. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов призвал россиян готовиться к резкому скачку инфляции. По его словам, времени осталось не так много — рост цен начнется уже в первом квартале 2026 года.

«Мое ощущение, что инфляция будет более пяти процентов», — предположил аналитик. Он отметил, что руководству Центробанка (ЦБ) вряд ли удастся сохранить таргет по инфляции на уровне четырех процентов.

Одним из макроэкономических эффектов 2025 года стало смещение риторики от безапелляционной борьбы с инфляцией и достижения таргета в 4 процента к концу 2026 года к тому, что достижение таргета нужно не любой ценой, а только лишь ценой недопущения рецессии в экономике Дмитрий Пьянов первый заместитель председателя ВТБ

При этом, по мнению Пьянова, прирост ВВП в текущем году будет около одного процента.

Дмитрий Пьянов Фото: Пресс-служба ВТБ / ТАСС

Годовая инфляция в России опустилась ниже семи процентов

Ближе к концу ноября 2025 года инфляция в стране опустилась до 6,92 процента. Несмотря на это, нынешние темпы роста потребительских цен в стране все еще остаются значительно выше целевого уровня, установленного Центральным Банком.

С начала месяца цены выросли на 0,4 процента, за неделю — на 0,14 процента, а с 1 января 2025 года — на 5,23 процента.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен достигли за неделю 0,16 процента, а без учета плодоовощной продукции, подорожавшей на 1,3 процента, — 0,06 процента. При этом цены за неделю снизились на сахар, мясо, макароны, сыр и яйца.

Непродовольственная продукция за неделю выросла в цене на 0,08 процента, бензин подешевел на 0,26 процента, стройматериалы — на 0,04 процента. Одежда и обувь подорожали на 0,1 и 0,2 процента соответственно.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В ЦБ также высказывались о влиянии инфляции на снижение ключевой ставки, называя ее динамику одним из главных факторов при принятии решения. Так, регулятор сможет перейти к более заметному смягчению денежно-кредитной политики в том случае, если инфляция будет устойчиво приближаться к целевому значению.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее заявил, что в сложившихся реалиях ожидать, что ключевая ставка в 2026 году опустится ниже 10 процентов, не приходится.

Инфляционные ожидания россиян увеличились

В ноябре ожидания граждан касательно инфляции приблизились к уровню времен максимума ключевой ставки. По данным опроса «инФОМ», показатель увеличился до 13,3 процента с 12,6 процента в предыдущем месяце.

При этом инфляционные ожидания изменялись разнонаправленно, то подскакивая на фоне роста тарифов ЖКХ, то опять снижаясь. Однако ниже 12,6 процента показатель не опускался.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина, говоря об инфляционных ожиданиях граждан, отмечала, что их уровень остается повышенным из-за разовых факторов, наслаивающихся друг на друга. К таким она отнесла повышение НДС, ситуацию с ценами на бензин и ожидание повышения утилизационного сбора на автомобили. По ее словам, эти факторы тревожат россиян.