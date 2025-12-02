Реклама

14:14, 2 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об идее ввести штрафы за одно действие в школах

Депутат Останина раскритиковала идею ввести штрафы за буллинг
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Травля в любом ее виде, будь она в соцсетях или реальной жизни, уже является в России наказуемым деянием, указала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Таким образом она высказалась в беседе с «Лентой.ру» об идее ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг.

Ранее с соответствующей инициативой выступили в ЛДПР. Депутаты предложили штрафовать обычных граждан за оскорбления и издевательства на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

«Мне представляется, что начинать борьбу с этим явлением надо с воспитания. Говорить только о закручивании гаек, забывая при этом о первой части, что это следствие отсутствия профессиональной работы, которую мы должны вести, начиная с наших образовательных организаций, завершая всякого рода, может быть, даже индивидуальной работой, мне представляется неправильным», — поделилась Останина.

Понятно, что травля недопустима, и в Госдуме этот вопрос обсуждается уже давно, добавила парламентарий.

«Есть разные предложения, вплоть до того, чтобы этих детей лишать возможности получать образование в школах, пусть они находятся на семейном обучении, и наказывать родителей», — привела примеры спикер.

Действительно, за несовершеннолетних несут ответственность родители, но формирует детей общество, в том числе школа и интернет-пространство, отметила собеседница «Ленты.ру».

«Поэтому давайте вместе подумаем вначале, все ли мы сделали для того, чтобы убрать эту жестокость из общественного пространства, в том числе из интернет-пространства, а потом уже наказывать. Я воздерживаюсь от того, чтобы поддерживать такие инициативы. Хватит уже стращать наших людей», — заключила депутат.

Ранее в Свердловской области 14-летний подросток лишился пальца после издевательств старших воспитанников и сбежал из детского дома. В больнице и полиции ребенок говорил, что сам случайно прищемил палец дверью. Но позднее признался, что его «научили так говорить».

