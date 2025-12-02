Депутат Чепа: Гонка вооружения повышает риск пожара в Европе и во всем мире

Сегодня Европа переходит на милитаризацию своей экономики, поскольку видит в этом ее усиление, однако чем больше идет гонка вооружений, тем больше рисков конфликта, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа сейчас готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Дипломат обратился к согражданам, призвав их принять участие в парламентских выборах в следующем году и «не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны».

Чепа отметил, что Европа готова активно поддерживать Украину и создавать миф опасности со стороны России для того, чтобы объяснять своим налогоплательщикам, почему они увеличивают затраты на военно-промышленный комплекс. По его мнению, Венгрия, хорошо понимая ошибочность таких действий, вызывает противоречия внутри Евросоюза.

«И мы понимаем, что, сидя на пороховой бочке, чем больше играешь с огнем, тем выше риск того, что произойдет пожар в Европе и во всем мире. Это очень-очень опасная тенденция вот такого политического развития в европейских странах. Сегодня они активно взяли эту линию и ее развивают. Сийярто прав, говоря об этом, и об этом надо говорить громче, чтобы информация доходила до европейских налогоплательщиков», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что Россия еще в 2021 году говорила о гарантиях безопасности, которые были выстроены на фоне нарастающей гонки вооружений, движения НАТО на Восток, создания дополнительных угроз. Кроме того, Россия подчеркивает, что никакой конфликт со странами Евросоюза ей не нужен и не был нужен, а подход к развитию наших вооруженных сил носит оборонительный характер, заключил Чепа.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Однако, по его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.