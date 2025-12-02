Реклама

Санду созовет совет безопасности после сообщений о дроне

Президент Молдавии Санду созовет Высший совет национальной безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду во вторник, 2 декабря, созовет Высший совет национальной безопасности. Об этом сообщает Newsmaker.md в Telegram-канале.

«Члены Совета рассмотрят риски в сфере информационной и кибербезопасности», — сказано в публикации.

Заседание будет посвящено обсуждению «мер борьбы с дезинформацией». После встречи Санду проведет пресс-конференцию.

Ранее лидер оппозиционной Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Владимир Филат обвинил Санду в использовании скандала с неизвестными беспилотными летательными аппаратами, которые утром 25 ноября залетели на молдавскую территорию.

По его словам, таким образом власти Молдавии пытались сместить фокус внимания людей на проблему беспилотника, отвлекая от других тем для обсуждения, например, контрабанды оружия. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова допустила провокации в Молдавии с использованием оружия российского производства.

