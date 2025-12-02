Реклама

Россия
15:22, 2 декабря 2025Россия

В России оценили версию о врагах пропавших в тайге Усольцевых

Друг Усольцева Дымов рассказал об отсутствии врагов у пропавшего
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

У пропавшего вместе с семьей в красноярской тайге Сергея Усольцева вряд ли были враги. Такое мнение высказал его друг Александр Дымов, чьи слова приводит aif.ru.

До этого знакомый Сергея Валентин Дегтярев заявил, что в пропаже семьи Усольцевых виновато третье лицо, которое пошло на преступление из корыстных побуждений.

Дымов, в свою очередь, оценил эту версию.

«Вряд ли у него были враги. На моей памяти, его общение с подрядчиками всех мастей крайне нетребовательное, чересчур лояльное даже», — сказал он.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, они отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, останки россиян не могут найти из-за погодных условий или обитающих в этом районе тайги диких животных. Кроме того, существует версия, что семья может быть жива.

Ранее сообщалось, что у предпринимателя Сергея Усольцева были проблемы в бизнесе — в частности, у компании имелись долги.

Позднее стало известно, что при обыске в машине, оставленной на месте начала похода, обнаружили пакеты, женскую сумку, детское кресло и 300 тысяч рублей наличными, что могло свидетельствовать о намерении россиян вернуться к транспортному средству.

Следов пропавшей семьи до сих пор не нашли.

