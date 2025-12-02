Женщина занялась сексом перед торговым центром на глазах у прохожих

В Великобритании вынесен приговор женщине, которая занялась сексом на глазах у прохожих. Об этом сообщает сайт Chronicle Live.

Рейчел Харди-Джент задержали перед торговым центром в городе Уитли-Бей. Она занималась сексом с неизвестным мужчиной. По утверждению очевидцев, она была обнажена ниже пояса, а у мужчины спущены штаны и трусы.

После задержания у женщины нашли осколок бутылки с острыми краями, который мог использоваться в качестве импровизированного оружия. Кроме того, выяснилось, что правоохранительным органам известно о 58 правонарушениях, которые она совершала в прошлом.

Женщине предъявили обвинения в оскорбление общественной нравственности, хранении оружия и нарушении правил условного освобождения. Ее приговорили к лишению свободы на 16 недель. Был ли задержан мужчина, с которым она занималась сексом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Таиланде юноша и девушка занялись сексом на мотоцикле на обочине оживленной дороги и вызвали скандал. Любовники совершили половой акт на глазах у прохожих и проезжавших мимо автомобилистов.

