Звезда сериала «Кухня» раскрыла реальный размер груди со словами «убирала четыре раза»

Актриса Горбань четыре раза прибегала к пластике груди из-за ее большого размера

Российская актриса и телеведущая Мария Горбань раскрыла природный размер груди со словами «убирала четыре раза». Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Кухня» призналась, что размер ее груди от природы — 70Е. По словам знаменитости, чтобы избавиться от большого размера, она несколько раз прибегла к пластике. «Грудь убирала четыре раза у крестного, пластического хирурга Ильи Сергеева», — уточнила Горбань.

В мае звезда сериала «Кухня» подарила мужу подержанный Porsche. Актриса преподнесла супругу кинооператору Кириллу Зоткину в качестве презента Porsche 911 Carrera 4S синего цвета.