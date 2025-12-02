Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 2 декабря 2025Ценности

Звезда сериала «Кухня» раскрыла реальный размер груди со словами «убирала четыре раза»

Актриса Горбань четыре раза прибегала к пластике груди из-за ее большого размера
Екатерина Ештокина

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Мария Горбань раскрыла природный размер груди со словами «убирала четыре раза». Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Кухня» призналась, что размер ее груди от природы — 70Е. По словам знаменитости, чтобы избавиться от большого размера, она несколько раз прибегла к пластике. «Грудь убирала четыре раза у крестного, пластического хирурга Ильи Сергеева», — уточнила Горбань.

Материалы по теме:
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

В мае звезда сериала «Кухня» подарила мужу подержанный Porsche. Актриса преподнесла супругу кинооператору Кириллу Зоткину в качестве презента Porsche 911 Carrera 4S синего цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответ на удары по российским танкерам

    Россиянка попала под следствие после обращения в полицию

    Зять Трампа прогулялся по Красной площади

    В России предложили компенсировать ущерб от жилищных мошенников

    Фото 44-летней теннисистки Серены Уильямс в купальнике вызвало споры в сети

    Россиянин выиграл больше 4 миллионов рублей на матчах РПЛ

    Таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников спрятанные в подушке сбережения

    В России модернизировали роботизированные «Депеши»

    Путин порассуждал о ведении боевых действий с Европой

    Елена Проклова развелась с мужем из-за сравнения с бомжихой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok