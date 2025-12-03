Реклама

18:14, 3 декабря 2025Ценности

57-летняя ведущая Стриженова задумалась о пластике

Ведущая программы «Доброе утро» Екатерина Стриженова задумалась о пластике
Екатерина Ештокина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ведущая программ «Доброе утро» и «Самое время» на Первом канале, актриса Екатерина Стриженова задумалась о пластике. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

57-летняя звезда призналась, что регулярно посещает косметолога, однако на радикальные вмешательства у нее нет времени из-за плотного графика.

«Когда есть возможность — еду к косметологу. Доверяю одному человеку. Какие-то нити она мне поставила. На пластическую операцию пока не нашла времени. Говорят, что все-таки возраст и надо что-то делать, но если делать, то делать все сразу. В связи с тем, что я каждый день в эфире, у меня нет времени на реабилитацию», — высказалась она.

Ранее в декабре звезда сериала «Кухня» раскрыла реальный размер груди со словами «убирала четыре раза». Российская актриса Мария Горбань рассказала, что несколько раз прибегала к пластике.

