Силовые структуры
18:40, 3 декабря 2025

Американцу добавили срок за нападения на сотрудников ФСИН России

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центральный районный суд Воронежа вынес новый приговор гражданину США Роберту Гилману за нападение на сотрудников ФСИН России. Об этом ТАСС сообщила адвокат американца Ирина Бражникова.

К сроку в восемь лет Гилману добавили еще два года, итого ему назначено наказание в 10 лет лишения свободы. Защита не планирует подавать жалобу на приговор. Адвокат указала, что Гилмана ждет еще один суд за другое нападение на сотрудника ФСИН.

Американец оказался в российской колонии после того, как вечером 17 января 2022 года его в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Там он отпинал сотрудника МВД, за что его в октябре того же года приговорили к 4,5 года заключения.

30 сентября и 16 октября 2023 года Гилман во время проверок дважды ударил инспектора колонии, а 27 октября того же года подрался со следователем и ударил сотрудника СИЗО, за что ему ужесточили наказание до восьми лет заключения.

В настоящее время он находится в исправительной колонии № 8 в Россоши и надеется на обмен.

