Американцу добавили срок за нападения на сотрудников ФСИН России

Суд Воронежа увеличил срок американцу Гилману за нападение на сотрудников ФСИН

Центральный районный суд Воронежа вынес новый приговор гражданину США Роберту Гилману за нападение на сотрудников ФСИН России. Об этом ТАСС сообщила адвокат американца Ирина Бражникова.

К сроку в восемь лет Гилману добавили еще два года, итого ему назначено наказание в 10 лет лишения свободы. Защита не планирует подавать жалобу на приговор. Адвокат указала, что Гилмана ждет еще один суд за другое нападение на сотрудника ФСИН.

Американец оказался в российской колонии после того, как вечером 17 января 2022 года его в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Там он отпинал сотрудника МВД, за что его в октябре того же года приговорили к 4,5 года заключения.

30 сентября и 16 октября 2023 года Гилман во время проверок дважды ударил инспектора колонии, а 27 октября того же года подрался со следователем и ударил сотрудника СИЗО, за что ему ужесточили наказание до восьми лет заключения.

В настоящее время он находится в исправительной колонии № 8 в Россоши и надеется на обмен.