Боксера лишили чемпионского титула по версии WBC за неуплату взносов организации

Спорт
16:04, 3 декабря 2025

WBC лишил Кроуфорда чемпионского титула за неуплату взносов организации
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Harry How / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил чемпионского пояса американца Теренса Кроуфорда за неуплату спортсменом обязательных взносов после двух боев. Об этом сообщает Boxing Scene.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре этого года американец должен был заплатить 0,6 процента от его гонорара в 50 миллионов долларов. Эта сумма равняется 300 тысячам. Кроме того, Кроуфорд не заплатил неназванную сумму WBC после боя с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым в августе 2024-го.

Сулейман отметил, что WBC неоднократно пытался связаться с Крофордом, но не получил ответа ни от него, ни от его представителей. Таким образом, титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе теперь является вакантным.

38-летний Кроуфорд в бою с Альваресом завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Американец провел 42 боя на профессиональном ринге и во всех поединках одержал победы.

