Наука и техника
02:02, 3 декабря 2025

Египет представил альтернативу HIMARS на советском шасси

Египет представил ракетный комплекс Rad'a 300 на шасси советского АТС-59Г
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Египет представил новый мультикалиберный ракетный комплекс Rad'a 300, который называют местной альтернативой американским системам HIMARS и M270. Машину построили на шасси советского тягача АТС-59Г, пишет Army Recognition.

Ракетную систему впервые показали в ходе выставки EDEX 2025 в Новом Каире. Разработчики позиционируют Rad'a 300 как центральный элемент новой стратегии в области дальнобойных систем. «Египетские официальные лица, присутствовавшие на выставке, не вдавались в подробности, но отметили, что система предназначена для высокоточного или интенсивного ведения огня на расстоянии до 300 километров», — говорится в публикации.

Машина на гусеничном шасси получила сварную бронированную кабину. В задней части расположен блок с пакетом направляющих. Образец на выставке оснастили четырьмя контейнерами для ракет. Установка сможет нести различные изделия с дальностью до 300 километров. Машина развивает скорость до 40 километров в час.

Автор допустил, что египетскую систему можно перезаряжать пакетами. Это снижает время подготовки к поражению целей.

В сентябре в Сербии представили ракетный комплекс «Шумадија», который способен нести ракеты нескольких типов. Система может поражать цели высокоточными тактическими ракетами с дальностью 70 километров и баллистическими, которые могут преодолеть 285 километров до цели.

