Наука и техника
20:02, 3 декабря 2025

Раскрыта неожиданная причина сбоя в регуляции глюкозы

SLEEP: Недостаток сна в будние дни нарушает регуляцию глюкозы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Недостаток сна в будние дни нарушает регуляцию глюкозы, даже если по выходным удается «отоспаться». К такому выводу пришли исследователи Национального университета Сингапура, опубликовавшие работу в журнале SLEEP.

В эксперименте 48 здоровых молодых взрослых дважды проходили пероральный глюкозотолерантный тест после разных режимов сна, включая стабильный короткий сон, переменный короткий сон и полноценный контрольный режим. Оказалось, что оба варианта недосыпа — постоянные шесть часов в сутки или крайне нерегулярный график — нарушают способность организма управлять уровнем сахара.

У участников с регулярным коротким сном развивались признаки инсулинорезистентности: организм вырабатывал больше инсулина, но уровень глюкозы все равно оставался повышенным. Те, кто спал нерегулярно, демонстрировали еще более выраженный рост глюкозы без компенсаторного выброса инсулина — возможный ранний признак нарушения работы бета-клеток поджелудочной железы.

Даже два ночных «выходных» с нормальным временем сна не помогли вернуть показатели в норму. Только группа с полноценным восьмичасовым сном каждый день сохраняла стабильную гликемию. Авторы подчеркивают: нерегулярный и сокращенный сон в будни может повышать риск диабета 2 типа, а длительный сон по выходным этот риск не компенсирует.

Ранее исследователи выяснили, что использование телефона поздно ночью связано с усилением суицидальных мыслей уже на следующий день.

