Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 3 декабря 2025Россия

Собянин отреагировал на предъявленное ему СБУ обвинение

Собянин назвал обвинение СБУ показателем движения в верном направлении
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: m24.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обвинение, предъявленное ему Службой безопасности Украины (СБУ), показателем движения в верном направлении. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телеканала «Москва 24».

«Я считаю, что в первую очередь это оценка того, что мы движемся в правильном направлении. Шаги по поддержке вооруженных сил, нашего суверенитета не остаются незамеченными. Будем действовать и дальше так же», — отреагировал Собянин.

В ходе интервью мэр также подчеркнул, что войска противовоздушной обороны делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников. По его оценке, у них это получается «лучше, чем у самых продвинутых стран».

Кроме того, Собянин рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находятся десятки тысяч москвичей. Он добавил, что Москва обеспечивает дополнительные выплаты всем, кто подписал контракт с Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok