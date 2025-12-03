Собянин отреагировал на предъявленное ему СБУ обвинение

Собянин назвал обвинение СБУ показателем движения в верном направлении

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обвинение, предъявленное ему Службой безопасности Украины (СБУ), показателем движения в верном направлении. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телеканала «Москва 24».

«Я считаю, что в первую очередь это оценка того, что мы движемся в правильном направлении. Шаги по поддержке вооруженных сил, нашего суверенитета не остаются незамеченными. Будем действовать и дальше так же», — отреагировал Собянин.

В ходе интервью мэр также подчеркнул, что войска противовоздушной обороны делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников. По его оценке, у них это получается «лучше, чем у самых продвинутых стран».

Кроме того, Собянин рассказал, что в зоне спецоперации сейчас находятся десятки тысяч москвичей. Он добавил, что Москва обеспечивает дополнительные выплаты всем, кто подписал контракт с Минобороны.