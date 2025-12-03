Реклама

Спорт
21:15, 3 декабря 2025Спорт

«Спартак» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ с 13 шайбами

«Спартак» со счетом 7:6 обыграл «Сибирь» в овертайме в матче КХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл «Сибирь» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором команды на двоих забросили 13 шайб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и завершился в овертайме со счетом 7:6 в пользу гостей. По ходу встречи спартаковцы уступали 0:4. Менее чем за две минуты до финальной сирены москвичи проигрывали 4:6, однако сумели сравнять счет и перевести матч в овертайм. Решающую шайбу забросил Михаил Мальцев.

После 33 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 24 очками после 33 матчей идет на последнем, 11-м месте на Востоке.

