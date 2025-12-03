Уиткоффа уличили в любви к одному русскому блюду

Директор ресторана Savva: Спецпосланник Трампа Уиткофф любит чебуреки

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф снова полакомился чебуреками в Москве. В особой любви к ним его уличил Telegram-канал «Москва 24».

Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер приехали в Россию на переговоры. Угощениями для них занимался ресторан Savva. Его директор Максим Романцев рассказал, что политикам на стол подали посикунчики с крабом — небольшие уральские пирожки, жаренные в масле. По словам Романцева, они похожи на мини-чебуреки.

«Как мы знаем, господин Уиткофф особенно любит чебуреки», — отметил он. В свой прошлый визит в Москву спецпосланник Трампа пробовал чебурек La Grande.

Кроме того, как отметил Романцев, Уиткоффу и Кушнеру предложили классические русские закуски: красную, черную и щучью икру, крабов, гребешков, вяленую оленину, вяленую говядину, селедку, картошку, сибирские грузди. На горячее была фаршированная перепелка с гречкой, филе оленины, палтус на пару и рыбная кулебяка.

Романцев рассказал, что больше всего Уиткоффу понравились посикунчики с крабом, а также лепешки с сыром, которые он попросил сам.

Ранее сообщалось, что Эррол Маск, отец Илона Маска, приехал в Казань и попробовал чак-чак. Он прилетел в столицу Татарстана, чтобы посетить расположенный рядом IT-город Иннополис.