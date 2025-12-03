Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 3 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Украину предупредили о последствиях несговорчивости по территориальным вопросам

Депутат Швыткин: Нежелание Украины идти на уступки стоит жизней солдатам ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Несговорчивость Украины по территориальным вопросам, нежелание идти на уступки приведет к тому, что Россия все равно добьется своих целей военным путем, но ценой этого станут жизни украинских военнослужащих, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Верховный главнокомандующий делает все для отстаивания наших национальных интересов, чтобы поставленные задачи были решены, исходя из платформы и договоренностей на Аляске. И президент правильно сказал, что, если Украина не согласится на мирное урегулирование, то задачи будут решены военным путем», — сказал политик.

Швыткин обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он не считается с жизнями военнослужащих своей страны, ставит их под удар, преследуя при этом свои интересы и интересы стран Европы.

«Они живут иллюзиями, что России можно нанести военное поражение. И сдача территорий нашей стране — это лакмусовая бумажка, указывающая на то, что все, дальше только безысходность. Главное для украинского руководства сейчас — показать населению, что они еще способны сражаться и побеждать, несмотря на огромные потери и то, что фактически Украина теряет статус самостоятельного государства», — заключил депутат.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт в мирном плане по Украине, вокруг которого разразились споры. По его словам, камнем преткновения стали оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территорий Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok