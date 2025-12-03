Ушаков рассказал о следующем этапе переговоров с Уиткоффом

Ушаков полагает, что диалог с Уиткоффом и Кушнером продолжится по телефону

Помощник президента России Юрий Ушаков полагает, что диалог со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером продолжатся по телефону. Его слова приводит ТАСС.

«Вернутся коллеги домой. Обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались. И затем, как я полагаю, они выйдут на нас по телефону, и мы продолжим обсуждение», — рассказал Ушаков о следующем этапе переговоров.

Ранее сообщалось, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

Также Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер не полетят в Киев, а отправятся в Вашингтон.