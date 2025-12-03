Реклама

Россия
12:12, 3 декабря 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности удара по объектам энергетики на Украине

МО РФ: Нанесен удар по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) объектам энергетики и транспорта. Подробности совершенной атаки раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии.

В министерстве уточнили, что российским военным удалось достичь целей: поражение было нанесено объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также цеху по сборке беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Вместе с тем за сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сбили 251 беспилотник, а также два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль поселок Червоное в Запорожской области. ВСУ лишились более 235 бойцов в боях за населенный пункт.

