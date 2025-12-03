Реклама

Россия
13:52, 3 декабря 2025

В Совфеде высказались об отмене США встречи с Зеленским после переговоров с Путиным

Джабаров увидел в отмене делегацией из США встречи плохой знак для Зеленского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров увидел в отмене делегацией из США встречи с Владимиром Зеленским плохой знак для президента Украины. Своим мнением председатель комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета поделился в эфире «России 24».

Ранее стало известно, что спецпосланник главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Этому предшествовал их визит в Москву и почти пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Джабаров подчеркнул, что Зеленский должен прекрасно понимать значение отмены встречи. «Раз американская делегация вернулась домой, отказалась ехать в Брюссель, а тем более встречаться с ним, для него ничего радостного и светлого не будет. Мы, собственно, это предполагали», — сказал он.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла 2 декабря. В переговорах с российской стороны также принимали участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков. По словам Ушакова, в ходе встречи обсуждались планы урегулирования конфликта на Украине. Он оценил разговор как конструктивный и весьма содержательный, однако по его итогам компромиссы пока найдены не были.

