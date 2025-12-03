Важное новшество немецкого Leopard связали с опытом СВО

Израильский комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy стал одним из самых важных новшеств нового немецкого танка Leopard 2A8. Необходимость таких систем связана с опытом СВО, пишет 19FortyFive.
«Исторически сложилось так, что европейские танки почти полностью полагались на пассивную броню, но события, произошедшие на Украине в последние годы, доказали, что КАЗ просто необходим для выживания. Без него танки становятся движущимися мишенями», — говорится в материале.
Кроме того, усовершенствованный танк получил обновленную систему управления огнем с современными прицелами и усиленное бронирование. Как пишет издание, модификация 2A8 определяет траекторию развития бронетанковых войск Европы.
Базовую модель КАЗ Trophy представили в 2005 году. Комплекс предназначен для защиты бронетехники от противотанковых ракет и гранат. КАЗ состоит из радиолокационной станции, которая фиксирует угрозы, и пусковых установок с защитными боеприпасами.
Ранее в декабре обозреватель Андрей Коц писал, что 70-тонный Leopard 2A8 стал самым тяжелым основным боевым танком в мире. Большая масса негативно скажется на проходимости машины.