Важное новшество немецкого Leopard связали с опытом СВО

19FortyFive: КАЗ Trophy стал одним из самых важных новшеств Leopard 2A8

Израильский комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy стал одним из самых важных новшеств нового немецкого танка Leopard 2A8. Необходимость таких систем связана с опытом СВО, пишет 19FortyFive.

«Исторически сложилось так, что европейские танки почти полностью полагались на пассивную броню, но события, произошедшие на Украине в последние годы, доказали, что КАЗ просто необходим для выживания. Без него танки становятся движущимися мишенями», — говорится в материале.

Кроме того, усовершенствованный танк получил обновленную систему управления огнем с современными прицелами и усиленное бронирование. Как пишет издание, модификация 2A8 определяет траекторию развития бронетанковых войск Европы.

Базовую модель КАЗ Trophy представили в 2005 году. Комплекс предназначен для защиты бронетехники от противотанковых ракет и гранат. КАЗ состоит из радиолокационной станции, которая фиксирует угрозы, и пусковых установок с защитными боеприпасами.

Ранее в декабре обозреватель Андрей Коц писал, что 70-тонный Leopard 2A8 стал самым тяжелым основным боевым танком в мире. Большая масса негативно скажется на проходимости машины.