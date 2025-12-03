Жизнь исколотого ножом российского инвалида-колясочника оценили на 13 лет

Московский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Одинцово 41-летнего Алексея Серых, исколовшего ножом инвалида-колясочника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России и областной прокуратуре.

Подсудимый признан виновным по статье 105 («Убийство беспомощного») УК РФ.

Суд установил, что преступление было совершено 3 октября 2024 года на улице в Одинцово. Серых с сожительницей и знакомым инвалидом употребляли алкоголь, когда между мужчинами произошел конфликт. Серых взял из квартиры кухонный нож и нанес инвалиду шесть ударов по лицу, шее и телу. Ранения оказались для потерпевшего летальными.

