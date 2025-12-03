Реклама

13:07, 3 декабря 2025Силовые структуры

Жизнь исколотого ножом российского инвалида-колясочника оценили на 13 лет

Мособлсуд назначил 13 лет колонии жителю Одинцово Серых за убийство инвалида
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Одинцово 41-летнего Алексея Серых, исколовшего ножом инвалида-колясочника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России и областной прокуратуре.

Подсудимый признан виновным по статье 105 («Убийство беспомощного») УК РФ.

Суд установил, что преступление было совершено 3 октября 2024 года на улице в Одинцово. Серых с сожительницей и знакомым инвалидом употребляли алкоголь, когда между мужчинами произошел конфликт. Серых взял из квартиры кухонный нож и нанес инвалиду шесть ударов по лицу, шее и телу. Ранения оказались для потерпевшего летальными.

Ранее сообщалось, что директор магазина «Монетка» в Екатеринбурге расправился со своей сотрудницей и ранил ножом еще двоих человек.

