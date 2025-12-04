Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:52, 4 декабря 2025Путешествия

55-летний турист вломился в студенческую квартиру ночью в поисках девушки для секса

Турист вломился в квартиру студентов в Шотландии в поисках девушки для секса
Алина Черненко

Фото: lookstudio / Designed by freepik

Итальянский турист вломился в квартиру студентов в Шотландии в поисках девушки для секса и угодил в тюрьму. Подробностями истории поделился портал STV News.

По данным издания, 55-летний Аттилио Пандольфо в три часа ночи пробрался в чужое жилье в городе Стерлинг. Дверь в прихожей не была заперта, так как студенты ждали опоздавших гостей.

Материалы по теме:
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
16 ноября 2024
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
25 ноября 2025

18-летняя девушка, которая находилась в гостиной, увидела незнакомого мужчину и спросила, что он делает. Иностранец ответил, что ему нужна спутница для интимной близости. Студентка закричала, позвала на помощь, а Пандольфо заблокировал дверь со словами: «Вы никуда не пойдете».

После этого итальянец сбежал, но в конце соседней улицы его успел догнать студент юридического факультета Стерлингского университета. Юноша обозвал мужчину мерзавцем и вызвал полицию.

Позже выяснилось, что несколько дней назад в этом же городе Пандольфо преследовал другую девушку до ее дома и заявил ей: «Я живу у тебя». В суде его признали виновным в словесном высказывании сексуального характера в адрес 18-летней девушки без ее согласия и нарушении общественного порядка. Итальянец отверг эти обвинения. Его приговорили к 12 месяцам тюремного заключения.

Ранее сотрудники отеля в Турции решили отомстить российской туристке за плохие отзывы об их работе в сети и вломились к ней в номер. Там они покопались в ее вещах и нашли тапочки, кофе и зубные щетки из другого отеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok