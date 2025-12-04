55-летний турист вломился в студенческую квартиру ночью в поисках девушки для секса

Турист вломился в квартиру студентов в Шотландии в поисках девушки для секса

Итальянский турист вломился в квартиру студентов в Шотландии в поисках девушки для секса и угодил в тюрьму. Подробностями истории поделился портал STV News.

По данным издания, 55-летний Аттилио Пандольфо в три часа ночи пробрался в чужое жилье в городе Стерлинг. Дверь в прихожей не была заперта, так как студенты ждали опоздавших гостей.

18-летняя девушка, которая находилась в гостиной, увидела незнакомого мужчину и спросила, что он делает. Иностранец ответил, что ему нужна спутница для интимной близости. Студентка закричала, позвала на помощь, а Пандольфо заблокировал дверь со словами: «Вы никуда не пойдете».

После этого итальянец сбежал, но в конце соседней улицы его успел догнать студент юридического факультета Стерлингского университета. Юноша обозвал мужчину мерзавцем и вызвал полицию.

Позже выяснилось, что несколько дней назад в этом же городе Пандольфо преследовал другую девушку до ее дома и заявил ей: «Я живу у тебя». В суде его признали виновным в словесном высказывании сексуального характера в адрес 18-летней девушки без ее согласия и нарушении общественного порядка. Итальянец отверг эти обвинения. Его приговорили к 12 месяцам тюремного заключения.

Ранее сотрудники отеля в Турции решили отомстить российской туристке за плохие отзывы об их работе в сети и вломились к ней в номер. Там они покопались в ее вещах и нашли тапочки, кофе и зубные щетки из другого отеля.

