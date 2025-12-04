Реклама

18:40, 4 декабря 2025Спорт

Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпиаду-2026


Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух оценил шансы российской фигуристки-одиночницы Аделии Петросян одержать победу на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, ей это по силам. Он также высказался о перспективах второго допущенного до Олимпиады российского фигуриста — Петра Гуменника.

«Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты», — заявил Авербух. Он добавил, что оба фигуриста должны ставить перед собой на Играх максимальные задачи.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил фигуристов к участию в Играх-2026 в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

