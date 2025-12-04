Реклама

Экономика
15:26, 4 декабря 2025Экономика

Европу предупредили о последствиях конфискации российских активов

Эксперт Родин: ЕС лишится иностранных инвестиций из-за использования активов РФ
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Cinematographer / Shutterstock / Fotodom

Конфискация российских активов может обернуться для ЕС потерей сотен миллиардов долларов иностранных инвестиций. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Если активы РФ будут конфискованы Еврокомиссией (ЕК) с целью предоставления «репарационного кредита» Украине, нерезиденты примутся активно выводить деньги из местной юрисдикции, считает собеседник агентства. Пострадает в этом случае европейская экономика, которая лишится существенных вложений, подчеркивает он.

В начале декабря ЕК анонсировала план предоставления Киеву репарационного кредита в размере 165 миллиардов евро с использованием замороженных активов РФ. Большая часть этой суммы (140 миллиардов евро) хранится в банке Euroclear в Бельгии, и еще 25 миллиардов евро располагаются на частных банковских счетах на территории всего ЕС.

Средства хотят предоставить Украине в виде займа, который она в дальнейшем должна будет вернуть России — при условии выплаты страной репараций, пояснила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Бельгия не одобрила данную инициативу, однако глава ЕК дала понять, что решение может быть принято и без участия Брюсселя.

