Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

TWZ: Фрегаты Type 26 ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

Новые фрегаты Type 26, которые строят для Военно-морских сил (ВМС) Британии, вооружат крылатыми стелс-ракетами Stratus. Об этом пишет TWZ.

Отмечается, что две версии Stratus разрабатывают в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW). Конструкторы подготовят малозаметную дозвуковую ракету Stratus LO и сверхзвуковую Stratus RS. Ракеты планируют запускать из корабельных установок вертикального пуска Mk 41.

TP15/Stratus LO получила форму корпуса, которая обеспечивает сниженную заметность. Отмечается, что общая компоновка, а также расположение крыла и хвостового оперения делает «Стратус» похожим на ракету Storm Shadow. Дальность нового изделия составит около тысячи километров. Ракета будет лететь к цели на высоких дозвуковых скоростях.

В сентябре стало известно, что фрегат «Сомерсет» типа 23 ВМС Британии впервые применил противокорабельную ракету Naval Strike Missile (NSM) в ходе учений. «Сомерсет» стал первым британским кораблем, который может нести NSM. В дальнейшем Лондон планирует перевооружить все корабли типов 23 и 45.