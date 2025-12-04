Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 4 декабря 2025Наука и техника

Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

TWZ: Фрегаты Type 26 ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artvill / Wikimedia

Новые фрегаты Type 26, которые строят для Военно-морских сил (ВМС) Британии, вооружат крылатыми стелс-ракетами Stratus. Об этом пишет TWZ.

Отмечается, что две версии Stratus разрабатывают в рамках программы Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW). Конструкторы подготовят малозаметную дозвуковую ракету Stratus LO и сверхзвуковую Stratus RS. Ракеты планируют запускать из корабельных установок вертикального пуска Mk 41.

TP15/Stratus LO получила форму корпуса, которая обеспечивает сниженную заметность. Отмечается, что общая компоновка, а также расположение крыла и хвостового оперения делает «Стратус» похожим на ракету Storm Shadow. Дальность нового изделия составит около тысячи километров. Ракета будет лететь к цели на высоких дозвуковых скоростях.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В сентябре стало известно, что фрегат «Сомерсет» типа 23 ВМС Британии впервые применил противокорабельную ракету Naval Strike Missile (NSM) в ходе учений. «Сомерсет» стал первым британским кораблем, который может нести NSM. В дальнейшем Лондон планирует перевооружить все корабли типов 23 и 45.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

    Массированный удар ФАБ по позициям ВСУ у Гуляйполя попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

    Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

    Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

    Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

    Названы ответственные за атаки ВСУ на юг России

    На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

    Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok