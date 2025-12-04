Крокодила с акуленком в пасти сняли на видео

В национальном парке Корковадо в Коста-Рике туристы сняли на видео трапезу крокодила. Об этом пишет Need To Know.
Группа туристов путешествовала по парку в рамках двухдневной поездки. Вместе с гидом Луисом Энрике они остановились у реки Сирена. На ее берегу лежал крокодил.
Он сразу привлек внимание туристов, и те заметили в его пасти акулу. Из-за ее небольшого размера Энрике предположил, что крокодил поймал детеныша. Вскоре хищник проглотил акуленка целиком и скрылся под водой.
«Корковадо никогда не перестает удивлять», — отметил Энрике.
Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду собаку. В пасти хищника заметили золотистого ретривера.