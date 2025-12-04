Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:43, 4 декабря 2025Экономика

МВФ предрек Украине огромную финансовую дыру

МВФ: Украине потребуется минимум $136,5 миллиарда внешнего финансирования
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ближайшие три года Украине потребуется как минимум 136,5 миллиарда долларов внешнего финансирования. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводит ТАСС.

Эти денежные средства потребуются властям страны, чтобы урегулировать проблему финансовой дыры в бюджете. Без внешней поддержки Киев не сможет справиться, констатировала Козак.

Материалы по теме:
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025
Европа не смогла убедить Бельгию конфисковать российские активы в пользу Украины. Хранящий деньги депозитарий готов судиться
Европа не смогла убедить Бельгию конфисковать российские активы в пользу Украины. Хранящий деньги депозитарий готов судиться
16 ноября 2025

С 2026 по 2027 годы, согласно базовому прогнозу фонда, дефицит украинской госказны с учетом имеющихся долговых обязательств достигнет 63 миллиардов долларов. На этом фоне Козак призвала западных партнеров Киева активизироваться и принять оперативные меры поддержки. «Понадобятся оперативные действия со стороны доноров для оказания помощи Украине», — резюмировала представитель фонда.

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает два основных варианта оказания поддержки Украине на ближайшие несколько лет. Первый подразумевает предоставление Киеву так называемого «репарационного кредита» за счет заблокированных в западных странах российских активов, второй — выделение займа на 90 миллиардов евро за счет средств Евросоюза (ЕС). Однако последний вариант, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, поможет покрыть лишь две трети всех финансовых потребностей Украины. На этом фоне приоритетным для ЕС вариантом она назвала «репарационный кредит», против которого активно выступает Бельгия. Впрочем, сопротивление страны по этому вопросу, пояснила глава ЕК, можно будет преодолеть, так как итоговое решение «будет утверждаться квалифицированным большинством голосов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok