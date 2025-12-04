МВФ предрек Украине огромную финансовую дыру

МВФ: Украине потребуется минимум $136,5 миллиарда внешнего финансирования

В ближайшие три года Украине потребуется как минимум 136,5 миллиарда долларов внешнего финансирования. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводит ТАСС.

Эти денежные средства потребуются властям страны, чтобы урегулировать проблему финансовой дыры в бюджете. Без внешней поддержки Киев не сможет справиться, констатировала Козак.

С 2026 по 2027 годы, согласно базовому прогнозу фонда, дефицит украинской госказны с учетом имеющихся долговых обязательств достигнет 63 миллиардов долларов. На этом фоне Козак призвала западных партнеров Киева активизироваться и принять оперативные меры поддержки. «Понадобятся оперативные действия со стороны доноров для оказания помощи Украине», — резюмировала представитель фонда.

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает два основных варианта оказания поддержки Украине на ближайшие несколько лет. Первый подразумевает предоставление Киеву так называемого «репарационного кредита» за счет заблокированных в западных странах российских активов, второй — выделение займа на 90 миллиардов евро за счет средств Евросоюза (ЕС). Однако последний вариант, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, поможет покрыть лишь две трети всех финансовых потребностей Украины. На этом фоне приоритетным для ЕС вариантом она назвала «репарационный кредит», против которого активно выступает Бельгия. Впрочем, сопротивление страны по этому вопросу, пояснила глава ЕК, можно будет преодолеть, так как итоговое решение «будет утверждаться квалифицированным большинством голосов».