Наука и техника
19:13, 4 декабря 2025

Найден простой способ заранее определить развитие болезни печени

GHA: Уровень белка фибулина-5 в крови служит ранним показателем фиброза печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Японские ученые обнаружили, что уровень белка фибулин-5 (FBLN5) в крови может служить ранним показателем прогрессирующего фиброза печени у пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Gastro Hep Advances (GHA).

Фиброз развивается, когда печень долго воспалена и начинает заменять нормальные ткани плотными волокнами. Исследователи выяснили, что при усилении этого процесса особые клетки печени — звездчатые клетки — начинают активно вырабатывать FBLN5. В образцах ткани 90 пациентов этот белок почти всегда находился там, где шел самый активный фиброз, и его количество увеличивалось по мере утяжеления стадии.

Далее ученые проверили кровь 67 пациентов и увидели ту же закономерность: чем более выражен фиброз или ближе состояние к циррозу, тем выше уровень FBLN5 в плазме. Анализ показал, что этот маркер довольно точно «улавливает» продвинутые стадии заболевания, а в сочетании с привычным тестом на коллаген IV работает еще надежнее.

Авторы считают, что такой анализ может стать важным инструментом раннего выявления опасного фиброза — особенно у людей, которые уже успешно прошли лечение гепатита С, но продолжают оставаться в группе риска. Однако исследование было небольшим, и маркер нужно проверить на более широких и разных группах пациентов, прежде чем внедрять его в клиническую практику.

Ранее стало известно, что полифенолы бергамота способны снижать жировую нагрузку на печень и улучшать показатели обмена веществ при метаболических нарушениях.

    Обсудить
