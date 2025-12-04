Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:28, 4 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Петра Яна завоевать титул чемпиона UFC

Букмекеры назвали бойца UFC Двалишвили фаворитом в реванше с Петром Яном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна завоевать титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры назвали Двалишвили фаворитом в реванше с Яном, оценивая его победу коэффициентом 1,45. Победа Яна оценивается коэффициентом 2,85. Ставка на победу Двалишвили по очкам предлагается с коэффициентом 1,90, а ставка на то, что бой продлится более четырех раундов, идет с коэффициентом 1,65.

Поединок между Яном и Двалишвили пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 декабря.

Ян и Двалишвили уже встречались в октагоне. 12 марта 2023 года россиянин проиграл грузинскому сопернику единогласным решением судей и потерял чемпионский титул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довоевались». Путин рассказал о планах Москвы на Донбасс и Новороссию после переговоров с делегацией США

    Долина впервые прокомментирует скандал вокруг продажи ее квартиры

    В Европе указали на безумие ЕС

    Раскрыты подробности о месте проживания Путина в Индии

    Найдена неожиданная естественная защита от ожирения

    Турция продлила контракты с «Газпромом» на год

    Объявлено о возможной вспышке туберкулеза на одном из главных пищевых предприятий России

    В России захотели увеличить сроки продажи жилья пенсионерами

    Оценены шансы Петра Яна завоевать титул чемпиона UFC

    Из-за редкого заболевания мужчину стало тошнить до 60 раз в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok