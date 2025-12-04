Оценены шансы Петра Яна завоевать титул чемпиона UFC

Букмекеры назвали бойца UFC Двалишвили фаворитом в реванше с Петром Яном

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна завоевать титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе в поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры назвали Двалишвили фаворитом в реванше с Яном, оценивая его победу коэффициентом 1,45. Победа Яна оценивается коэффициентом 2,85. Ставка на победу Двалишвили по очкам предлагается с коэффициентом 1,90, а ставка на то, что бой продлится более четырех раундов, идет с коэффициентом 1,65.

Поединок между Яном и Двалишвили пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 декабря.

Ян и Двалишвили уже встречались в октагоне. 12 марта 2023 года россиянин проиграл грузинскому сопернику единогласным решением судей и потерял чемпионский титул.