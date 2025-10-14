Спорт
Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC

Боец Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с Двалишвили
Анастасия Борисова
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен подерется с грузином Мерабом Двалишвили. Поединок пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 декабря.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина 18 побед в 23 поединках в ММА.

Ян и Двалишвили уже встречались в октагоне. 12 марта 2023 года россиянин проиграл грузинскому сопернику единогласным решением судей и потерял чемпионский титул.

    Все новости