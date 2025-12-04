Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

Reuters: Венгерская MOL уведомила Минфин США об интересе к активам «Лукойла»

Венгерская компания MOL сообщила о своей заинтересованности покупкой международных активов «Лукойла». Соответствующую заявку она направила в Минфин США, сообщает Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.

MOL — это крупная венгерская нефтегазовая компания. В число ее основных видов деятельности входит разведка, добыча, а также переработка и транспортировка ключевых энергоресурсов, таких как нефть и газ. Она представлена более чем в 30 странах и относится к числу крупнейших игроков в Центральной и Восточной Европе.

В ноябре глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил, что энергокомпании страны могут заинтересоваться приобретением предприятий «Лукойла» в Болгарии.

Ранее стало известно, что интерес к активам «Лукойла» за рубежом проявляет австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр. В 1990-е он работал инвестбанкиром в Goldman Sachs, а в последние годы владел активами в области развлечений для взрослых. До 2023 года Бергмайру принадлежала компания MindGeek, которая управляла такими сайтами, как Pornhub, RedTube и YouPorn.

О планах реализовать все свои зарубежные активы «Лукойл» сообщил 27 октября. Изначально предполагалось, что покупателем выступит международный энергетический трейдер Gunvor Group. Однако под воздействием властей США тот отказался от покупки зарубежных активов российского игрока. Затем эксперты предположили, что нефтегазовой компании будет проще продать зарубежные активы по частям.