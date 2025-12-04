Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:39, 4 декабря 2025Путешествия

Россиянину вернули конфискованный на европейской таможне автомобиль спустя 2,5 года

Суд вернул россиянину автомобиль, конфискованный в 2023 году при въезде в ФРГ
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вернул россиянину конфискованный при въезде в Германию на таможне автомобиль спустя 2,5 года. Об этом сообщает издание BFM.

Инцидент произошел еще в июне 2023 года, когда россиянин по имени Андрей сошел с парома в немецком Травемюнде, он путешествовал на машине с номерами РФ. Автомобиль не просто конфисковали, было возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

Сначала немецкая прокуратура попыталась доказать нарушение санкционного законодательства, но суд с ней не согласился. В 2023 году в официальных документах информации о том, что на европейскую территорию нельзя въезжать с российскими номерами, нигде не было. Говорилось только, что делать это нельзя, если цель визита — продажа автомобиля.

«Тогда обвинение переехало на запасной вариант — "нарушение закона о внешней торговле", то есть как намерение продать автомобиль в Германии. Но здесь получается, что они тоже не доказали намерений продать», — пояснил адвокат Алексей Гавришев.

В настоящее время Андрей намеревается добиться компенсации всех расходов на суды, а также трат на перевозку и ремонт автомобиля. Он вынуждено простоял на парковке у таможни Германии, машине за это время понадобилась замена аккумулятора.

Ранее россиянина не пустили в Германию. Немецкие пограничники установили, что ему запрещен въезд на территорию европейского государства до 11 апреля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok