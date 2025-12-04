Россиянину вернули конфискованный на европейской таможне автомобиль спустя 2,5 года

Суд вернул россиянину автомобиль, конфискованный в 2023 году при въезде в ФРГ

Суд вернул россиянину конфискованный при въезде в Германию на таможне автомобиль спустя 2,5 года. Об этом сообщает издание BFM.

Инцидент произошел еще в июне 2023 года, когда россиянин по имени Андрей сошел с парома в немецком Травемюнде, он путешествовал на машине с номерами РФ. Автомобиль не просто конфисковали, было возбуждено уголовное дело.

Сначала немецкая прокуратура попыталась доказать нарушение санкционного законодательства, но суд с ней не согласился. В 2023 году в официальных документах информации о том, что на европейскую территорию нельзя въезжать с российскими номерами, нигде не было. Говорилось только, что делать это нельзя, если цель визита — продажа автомобиля.

«Тогда обвинение переехало на запасной вариант — "нарушение закона о внешней торговле", то есть как намерение продать автомобиль в Германии. Но здесь получается, что они тоже не доказали намерений продать», — пояснил адвокат Алексей Гавришев.

В настоящее время Андрей намеревается добиться компенсации всех расходов на суды, а также трат на перевозку и ремонт автомобиля. Он вынуждено простоял на парковке у таможни Германии, машине за это время понадобилась замена аккумулятора.

Ранее россиянина не пустили в Германию. Немецкие пограничники установили, что ему запрещен въезд на территорию европейского государства до 11 апреля 2026 года.