Стало известно о планах альянса упразднить Совет Россия — НАТО

Сикорский сообщил, что альянс упразднит Совет Россия — НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил главам МИД стран НАТО о том, что Совет Россия — НАТО будет упразднен. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует», — сказал Сикорский после совещания глав внешнеполитических ведомств альянса. Выступление руководителя польского МИД транслировал телеканал TVP Info.

Дипломат также подчеркнул, что Основополагающего акта Россия — НАТО тоже больше нет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО стремится к срыву мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.