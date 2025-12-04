Реклама

22:57, 4 декабря 2025Спорт

Тарпищев отреагировал на решение восьмой ракетки России сменить спортивное гражданство

Тарпищев: Предполагаю, что Потапова сменила гражданство ради участия в Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение восьмой ракетки мира Анастасии Потаповой сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер высказал предположение, что спортсменка хочет принять участие в Олимпиаде. «В нашу команду она не попадает по рейтингу. Она жаловалась все время, что проблема с визами. Это нарушает ритм. Чисто бытовые вещи», — добавил Тарпищев.

Ранее Потапова объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что чувствует себя в стране как дома.

Сейчас Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является восьмой среди российских теннисисток. Она добилась трех побед на турнирах WTA в одиночном разряде, в том числе выиграла один турнир в феврале этого года в румынском Клуж-Напоке.

