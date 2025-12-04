Малинен: Орбан был единственным голосом разума в Европе относительно России

Премьер-министр Виктор Орбан был единственным голосом разума в Европе относительно России. Об этом написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Почти все европейские лидеры лгали вам о силе и единстве России. Виктор Орбан был практически единственным голосом разума», — говорится в публикации.

Профессор добавил, что если этот процесс не остановить в ближайшее время, Европе придется «заплатить самую высокую цену — столкнуться еще с одной европейской войной».

28 ноября Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине и отношения Москвы и Будапешта. Премьер-министр Венгрии назвал состоявшиеся переговоры успешными.