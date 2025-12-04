Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:53, 4 декабря 2025Мир

В Европе нашли единственный голос разума относительно России

Малинен: Орбан был единственным голосом разума в Европе относительно России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан был единственным голосом разума в Европе относительно России. Об этом написал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Почти все европейские лидеры лгали вам о силе и единстве России. Виктор Орбан был практически единственным голосом разума», — говорится в публикации.

Профессор добавил, что если этот процесс не остановить в ближайшее время, Европе придется «заплатить самую высокую цену — столкнуться еще с одной европейской войной».

28 ноября Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине и отношения Москвы и Будапешта. Премьер-министр Венгрии назвал состоявшиеся переговоры успешными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok